بني سويف-حمدي سليمان:



أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تخصيص 11 شاشة عرض ضخمة بمختلف مدن المحافظة، لنقل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر السبت المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة هذا الحدث العالمي الذي يُجسد عظمة الحضارة المصرية.



وأكد المحافظ، أهمية هذا الافتتاح باعتباره أحد أبرز الفعاليات الثقافية والحضارية في تاريخ مصر الحديث، مشددًا على ضرورة إبراز دور محافظة بني سويف في المشاركة الإيجابية والفعالة



وأوضح "غنيم" أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإعداد والتجهيز لشاشات العرض في الميادين والمناطق الحيوية، لإتاحة مشاهدة الحدث لجميع المواطنين في أجواء وطنية تعبر عن فخر أبناء بني سويف بانتمائهم لوطنهم.



وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تشغيل الشاشات بواقع 3 شاشات بمدينة بني سويف بشوارع عبد السلام عارف، و الكورنيش، وميدان الزراعيين، وشاشتين بمدينة الواسطى بميدان الساحة الشعبية، ومدخل الكوبري الجديد، و شاشة بمدينة ناصر بشارع جمال عبد الناصر، وأخرى بإهناسيا أمام بنك القاهرة، وبمدينة ببا بشارع بورسعيد، وبشارع الشعراوي بمدينة سمسطا، فضلا عن شاشتين بميدان المحطة، وأمام مجلس المدينة بمركز الفشن.