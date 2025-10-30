بشاشات عملاقة وعروض فنية.. سوهاج تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلنت محافظة سوهاج، برعاية اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن استعداداتها الكاملة لافتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل الموافق الأول من نوفمبر، والذي يمثل أحد أبرز الفعاليات الحضارية والثقافية في تاريخ مصر الحديث.

وأكد المحافظ أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد لحظة تاريخية تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة، وتجسد رؤية الأجيال المعاصرة لاستكمال مسيرة التقدم والتنمية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على مشاركة أبناء سوهاج في هذا الحدث العالمي من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن بالتعاون مع الوحدات المحلية.

وأوضح "سراج" أنه تم تجهيز شاشات عرض عملاقة في ميادين وساحات جميع مراكز ومدن المحافظة لبث فعاليات الافتتاح مباشرة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة هذا الحدث التاريخي في أجواء وطنية واحتفالية.

كما تم رفع درجة الاستعداد وانعقاد غرف العمليات على مدار 24 ساعة بجميع المراكز والأحياء، لمتابعة عمليات التشغيل والتجهيزات الفنية اللازمة لضمان نقل الحدث بصورة متميزة لأبناء وأهالي المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير أماكن مناسبة للجمهور في الميادين الكبرى لمتابعة الفعاليات في أجواء تعبر عن الانتماء والفخر بالحضارة المصرية، إلى جانب تشغيل جميع شاشات مراكز الشباب والأندية الرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة، مع تنظيم دخول وخروج الرواد لمتابعة الافتتاح الكبير بصورة منظمة.

وأضاف المحافظ أنه سيتم تنظيم عروض فنية وتراثية لمجموعات من طلاب التربية والتعليم وطلائع الشباب والرياضة بالزي الفرعوني في الميادين العامة ومراكز الشباب والأندية خلال الافتتاح، تعبيرًا عن اعتزاز أبناء سوهاج بتاريخهم العريق، إلى جانب عرض أفلام تسجيلية تعريفية على الشاشات وصفحات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

كما تتضمن الفعاليات تنظيم رحلات مجانية إلى متحف سوهاج القومي بالتزامن مع الحدث، للتعريف بالتاريخ المصري القديم، إلى جانب عقد ندوات تثقيفية وتنشيطية للسياحة الداخلية داخل المتحف، بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات.

وقد دعا محافظ سوهاج جميع أبناء المحافظة إلى المشاركة الإيجابية في هذا الحدث الوطني الكبير، الذي يجسد فخر مصر بحضارتها، ويؤكد على وحدة وتكاتف الجميع في الاحتفال بمجدها وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين.

وحددت المحافظة أماكن شاشات العرض في عدد من الميادين والساحات العامة على النحو التالي، حي شرق سوهاج أمام كوبري أخميم من الجهة الغربية، بجوار سنترال سوهاج ميدان الثقافة، مدينة سوهاج أمام تمثال سيتي، حديقة مدخل سوهاج البحري.

دار السلام ميدان صيدناوي، حديقة الوحدة المحلية بالمدخل القبلي، أخميم ميدان الري بجوار الوحدة المحلية، ميدان صينية أخميم، وحي غرب سوهاج ساحة ميدان العارف، وحي الكوثر ميدان العروسة، طهطا ميدان رفاعة الطهطاوي، جهينة شارع هندسة الري، طما أمام موقف أسيوط – سوهاج، المراغة ميدان أول شارع عبد المنعم رياض، البلينا ميدان أم البطل بجوار مدرسة الشهيد عبد الله بكير، وساقلتة أمام مدرسة "تكنولوجي سكول"، جرجا ميدان السيدة عائشة، المنشاة ميدان جمال عبد الناصر.