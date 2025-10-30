الشرقية - ياسمين عزت:

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عن تنظيم بث مباشر لفعاليات الافتتاح التاريخي عبر 81 شاشة عرض تم توزيعها بالشوارع الرئيسية والميادين العامة ومراكز وأندية الشباب والرياضة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة هذا الحدث العالمي الفريد في إطار احتفالات الدولة بافتتاح المتحف المصري الكبير يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2025.

وأكد المحافظ أن هذا الحدث يمثل لحظة فخر واعتزاز بالحضارة المصرية الخالدة، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بإبراز التاريخ المصري العريق أمام العالم، مشيرًا إلى أن محافظة الشرقية حرصت على تجهيز مواقع العرض وتوفير كل الإمكانيات الفنية والتنظيمية لضمان خروج الاحتفالية بصورة تليق بمكانة مصر وحضارتها.

وأشار إلى أن شاشات العرض تم توزيعها بعدد من المواقع الحيوية من تشمل شارع الجلاء أمام ميدان طلعت حرب بحي أول الزقازيق، منطقة فلل الجامعة أمام قصر ثقافة الزقازيق بحي ثانٍ، ميدان المنسي بمنيا القمح، ومركز التنمية الشبابية بكفر صقر، إلى جانب مراكز وأندية الشباب بمختلف المراكز.

ودعا محافظ الشرقية جميع أبناء المحافظة إلى المشاركة في هذه اللحظة التاريخية ومتابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير.