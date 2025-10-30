يواصل اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولاته التفقدية المكثفة داخل شوارع ومناطق المدينة، لمتابعة جهود النظافة العامة، ورفع الإشغالات، وضبط المظهر الحضاري استعداداً للموسم السياحي وفصل الشتاء.

وشملت الجولة الميدانية مناطق واسعة، بدأت من النجدة والمسلة الناقصة وكسر الحجر، ومرت بمدخل كيما وشارع الشيخ الشافعي وشرق البندر، وصولاً إلى ميدان الطابية وإمتداد كسر الحجر ومحيط ميدان المحكمة وكورنيش النيل القديم.

أصدر الدكتور إسماعيل كمال توجيهات حازمة بضرورة رفع مستوى الأداء الميداني وتكثيف أعمال النظافة، مؤكداً على مكافحة القمامة عبر رفع التراكمات أولاً بأول، وتفريغ الصناديق والحاويات بانتظام في جميع الشوارع والأحياء، والتعامل الفني مع أي كابلات أو أسلاك مكشوفة خارج الأعمدة لضمان التأمين الكامل، وتوعية المواطنين بخطورة الاقتراب من الأكشاك وأعمدة الإنارة أثناء التقلبات الجوية مع قرب قدوم فصل الشتاء، وإلزام أصحاب عربات الحنطور بالأماكن المخصصة لهم حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري لـ "زهرة الجنوب".



شدد المحافظ على أن تكون أسوان جاهزة باستمرار، خاصة في الفترة الحالية التي تشهد توافد الأفواج السياحية من مختلف دول العالم.

وكلف بضرورة التنسيق المستمر بين الوحدات المحلية وشركات المرافق (مياه، صرف صحي، كهرباء) للتعامل الفوري والسريع مع أي أعطال أو طوارئ ومعالجة أي ملاحظات تُـرصد يومياً.

واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن "العمل الميداني هو المعيار الحقيقي لقياس مستوى الأداء"، لافتاً إلى تطبيق "مبدأ الثواب والعقاب" بمحاسبة المقصرين ومكافأة المتميزين، لأن هدف العمل هو تحقيق "مدينة نظيفة وبيئة جمالية آمنة" للمواطن والسائح معاً.

وأشار إلى استمرار العمل على رفع كفاءة الطرق والمرافق بالتوازي مع تنفيذ خطة لتجميل الميادين وإزالة العشوائيات.