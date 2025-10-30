

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، عن إصدار عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيين الدكتور إبراهيم الكفراوي عميدًا لكلية الطب البيطري بجامعة مدينة السادات.

ويُعد الدكتور الكفراوي من الكفاءات الأكاديمية والإدارية المتميزة بالجامعة، إذ شغل عددًا من المناصب القيادية، من بينها: مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية، ورئيس قسم العلوم النفسية ووكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشؤون التعليم والطلاب، ورئيس قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بكلية الطب البيطري، ووكيل كلية الطب البيطري لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فضلًا عن توليه إدارة الوحدات الخدمية للمعامل بالجامعة.

كما عمل منسقًا عامًا للأنشطة الطلابية بجامعة مدينة السادات، ومنسقًا عامًا لأسرة "طلاب من أجل مصر" على مستوى الجامعة، ونائبًا لرئيس مركز الخدمة العامة للاستشارات البيطرية، وسافر في مهمة علمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومثّل الجامعة في مؤتمرات دولية بالمملكة المتحدة والهند.