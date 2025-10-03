إعلان

إصابة شابين في حادث انقلاب تريلا على طريق الوادي الجديد – منفلوط

كتب : مصراوي

11:04 م 03/10/2025

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب شابان في حادث مروري، مساء اليوم الجمعة، بالطريق الواصل بين مركز بلاط بالوادي الجديد ومركز منفلوط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوجود مصابين في حادث مروري بالطريق الواصل بين قرية تنيدة التابعة لمركز بلاط ومركز منفلوط في أسيوط.

تبين انقلاب شاحنة تريلا بمنطقة الكيلو 140 بمحور " تنيدة – منفلوط، أسفر عن إصابة كل من عويس محمد عويس، 27 عاما، ومقيم بمحافظة بني سويف، مصطفي اشرف مصطفي، 31 عاما ومقيم بمحافظة بني سويف وأصيب كل منهما بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما دفعت الوحدة المحلية لمركز بلاط مع وحدة مرور الداخلة معدات لرفع آثار الحادث من المحور وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إصابة شاب حادث سير انقلاب تريلا طريق الوادي الجديد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حماس: وافقنا على تصور إقليمي ودولي قدمته مصر
عاجل - حماس توافق على الإفراج عن الأسرى وتسليم إدارة غزة ومناقشة خطة ترامب
مفتعل.. بيان عاجل من "الري" بشأن فيضان نهر النيل وإدارة السد الإثيوبي