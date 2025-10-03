إصابة شابين في حادث انقلاب تريلا على طريق الوادي الجديد – منفلوط

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب شابان في حادث مروري، مساء اليوم الجمعة، بالطريق الواصل بين مركز بلاط بالوادي الجديد ومركز منفلوط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوجود مصابين في حادث مروري بالطريق الواصل بين قرية تنيدة التابعة لمركز بلاط ومركز منفلوط في أسيوط.

تبين انقلاب شاحنة تريلا بمنطقة الكيلو 140 بمحور " تنيدة – منفلوط، أسفر عن إصابة كل من عويس محمد عويس، 27 عاما، ومقيم بمحافظة بني سويف، مصطفي اشرف مصطفي، 31 عاما ومقيم بمحافظة بني سويف وأصيب كل منهما بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما دفعت الوحدة المحلية لمركز بلاط مع وحدة مرور الداخلة معدات لرفع آثار الحادث من المحور وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.