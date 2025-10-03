بالصور- هدوء النيل فى كفر الشيخ يشجع الأهالي على صيد الصنارة

ليلى علوي من مهرجان الإسكندرية: محظوظة بمعاصرة عمالقة الفن وقدمت 87 فيلمًا

كفر الشيخ - إسلام عمار:

بالتزامن مع حالة الترقب التي يعيشها المواطنون القاطنون على ضفاف فرع رشيد بمنطقة غرب كفر الشيخ، فضل بعض الأهالي ممارسة هواية صيد الأسماك من مياه النهر.

وجاء ذلك في أجواء طبيعية خلابة امتزج فيها صفاء السماء وهدوء المياه، ما شجع هواة الصيد على إخراج صناراتهم والاستمتاع بوقت الصيد، غير عابئين كثيرًا بالترقب السائد، بل مستغلين استقرار حالة النيل في تلك الساعات.

أكد جمال فرغلي، من أبناء محافظة كفر الشيخ، لـ"مصراوي"، أن جمال الطبيعة وهدوء الأجواء على ضفاف النهر، يمنحهم فرصة فريدة للترفيه والرزق معًا من خلال ممارسة هواية الصيد في نهر النيل فرع رشيد.

وقال عزوز سعد، موظف بالمعاش من أبناء محافظة كفر الشيخ، إنه ينتقل من محل إقامته بمركز سيدي سالم إلى مدينة دسوق لممارسة هواية الصيد في نهر النيل فرع رشيد غير عابئ لما يتردد بحدوث فيضان محتمل.

بدوره أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن منسوب نهر النيل فرع رشيد أمام مركز دسوق طبيعي تمامًا، ولا توجد أي مؤشرات تدعو للقلق.

وقال ساطور في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الجمعة: "نقوم بمتابعة مستمرة مع كافة القطاعات المعنية لرصد أي تغيرات قد تطرأ على منسوب النيل، وحتى الآن الأمور مستقرة"، مشددًا على جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي طارئ.