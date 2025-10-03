بالصور- محافظ أسوان يؤدي صلاة الجمعة بمسجد كيما الكبير ويلتقي الأهالي

أسوان - إيهاب عمران:

أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، صلاة الجمعة بمسجد كيما الكبير، وسط حضور كبير من أهالي المنطقة، وبمشاركة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، والشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والعسكرية والأكاديمية والدينية.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد عبد العزيز، وكيل مشيخة الطرق الصوفية، والتي جاءت بعنوان "شرف الدفاع عن الأوطان"، مؤكدًا أن حماية الوطن واجب شرعي ووطني، وأن قوته الحقيقية تكمن في وعي شبابه وتماسك مجتمعه.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء، مشيرًا إلى أن أسوان تعد نموذجًا للتلاحم بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني في مختلف المناسبات الدينية والوطنية، بما يعزز وحدة الصف ومبادئ التعاون والتكاتف من أجل استقرار الوطن ورفعته.

وحرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب واحتياجات المواطنين عقب الصلاة، موجهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة التدخل لحلها وتوفير الحلول العاجلة بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة.