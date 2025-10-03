5 قرارات عاجلة من النيابة في انهيار عقار غيط العنب بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

باشرت نيابة كرموز بالإسكندرية التحقيق في واقعة انهيار منزل قديم بمنطقة غيط العنب، والذي أسفر عن مصرع طفلة وإصابة والدتها وجدتها.

وأصدرت النيابة 5 قرارات عاجلة في الواقعة، تضمنت:

1- تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار.

2- التحفظ على ملف العقار بحي غرب.

3- استدعاء مسؤولي الحي لسماع أقوالهم.

4- سرعة إجراء تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

5- سؤال المصابتين عند تحسن حالتهما الطبية، مع التصريح بدفن جثة الطفلة المتوفاة.

وكان قسم شرطة كرموز تلقى بلاغًا بانهيار منزل بشارع القرنفل بمنطقة غيط العنب، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين أن العقار قديم مكوَّن من طابق أرضي وآخر علوي، وصادر له قرار ترميم، قبل أن تسقط الأسقف الداخلية بالطابق الأول على الأرضي.

وأسفر الحادث عن مصرع جنى رضا (15 عامًا)، وإصابة والدتها هبة الشعشاعي عبد الرحمن (37 عامًا) بنزيف داخلي وكسور بالجمجمة، وإصابة جدتها السيدة محمد علي (67 عامًا) بكسور متفرقة، وجرى نقلهما إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وتولت النيابة العامة التحقيق.