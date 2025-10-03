حبس 3 متهمين بالفيوم بعد نشر فيديو لتوزيع المخدرات على فيسبوك

الفيوم - حسين فتحي:

ألقت أجهزة الأمن بقسم شرطة الفيوم ثان، القبض على ثلاثة أشخاص ظهروا في مقطع فيديو أثناء قيامهم بتوزيع المواد المخدرة، ونشره عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمنطقة الشيخ شفا بمدينة الفيوم.

وعرضت الأجهزة الأمنية الفيديو على اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، الذي كلف العقيد محمد خضر، مأمور قسم شرطة الفيوم ثان، بسرعة ضبط المتهمين.

وبإشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، أعد الرائد شريف فارس، رئيس مباحث القسم، والنقيب محمود غيث، معاون المباحث، كمينًا أمنيًا أسفر عن ضبط المتهمين الثلاثة بمحل إقامتهم في منطقة الشيخ شفا، وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة.

وجرى إحالتهم إلى نيابة بندر الفيوم، التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.