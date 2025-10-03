نشاط ملحوظ.. تداول 66 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر خلال اليوم

السويس - حسام الدين أحمد:

رست 14 سفينة تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وحققت تداول 66 ألف طن بضائع، إلى جانب 941 شاحنة و252 سيارة، بينما سجلت صالات الركاب وصول وسفر 1600 راكب.

وشملت حركة الواردات 6 آلاف طن بضائع و464 شاحنة و230 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 60 ألف طن بضائع و477 شاحنة و22 سيارة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينتين MEGHNA PARADISE وALCUDIA EXPRESS، وغادرت السفينة TOKYO وعلى متنها 50 ألف طن فوسفات متجهة إلى فيتنام، إلى جانب السفينتين PELAGOS EXPRESS والحرية.

كما استقبل الميناء بالأمس السفينة POSEIDON EXPRESS وغادرت السفينة ALCUDIA EXPRESS.