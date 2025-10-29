الإسكندرية تجهز 22 شاشة عملاقة لنقل افتتاح المتحف المصري الكبير

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن تجهيز عدد من شاشات العرض العملاقة في مناطق حيوية ومتفرقة بالمحافظة، لنقل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة هذا الحدث السياحي والثقافي العالمي.

وأوضح المحافظ، أنه تم تركيب 22 شاشة عرض كبرى في مواقع متعددة، من بينها: دوران الشاطبي، محطة الرمل، حديقة سعد زغلول، ميدان المنشية، ميدان صفية زغلول، شارع قناة السويس، كوبري محرم بك المتجه إلى الكورنيش، الجزيرة الوسطى أمام كارفور، نادي سموحة، سابا باشا بطريق الكورنيش، أمام فندق جولدن جويل بسيدي جابر، شارع المشير بمنطقة سيدي جابر، مساكن مصطفى كامل، ستانلي، منطقة بئر مسعود، دوران جيهان، شاطئ المحروسة، ميدان المندرة، ميدان شهر العسل، وبجوار حي العجمي.

وأشار المحافظ إلى أن الشاشات ستقوم بنقل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير مباشرة، إلى جانب عرض المواد الإعلانية الترويجية الخاصة بالحدث على اللوحات الإلكترونية وشاشات العرض المنتشرة في الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن هذا الإجراء يأتي حرصًا من محافظة الإسكندرية على إشراك أبنائها في هذه اللحظة التاريخية، التي تجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة، مؤكدًا أن هذا الحدث الثقافي العالمي يمثل علامة فارقة في مسيرة الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة وصون التراث الإنساني.