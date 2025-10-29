مصرع 3 أشخاص بينهم سيدة وابنتها إثر سقوط سيارة في ترعة بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق "خط 13" عقب كوبري برشوم بمحافظة القليوبية، حادثاً مأساوياً صباح اليوم، إثر انقلاب سيارة من نوع "سوزوكي" وسقوطها في ترعة مجاورة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص.

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارات الإسعاف والأوناش والمعدات اللازمة لانتشال السيارة والجثامين.

وكشفت المعاينة، أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص هم: سيدة، وابنتها، وسائق السيارة.

جرى نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة.

طلبت النيابة تحريات المباحث حول ملابسات الحادث وتحديد أسبابه، وحُرِّر محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.