مصرع شخص في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

03:54 م 29/10/2025

لقى شخص مصرعه، في حادث مروري، منذ قليل، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تبين مصرع صلاح محمد جودة، 65 عامًا، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق "أسيوط – الخارجة" بالقرب من مدخل عزبة محمد مصطفى شمال مدينة الخارجة بحوالي 20 كم.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المتوفي لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادث.

