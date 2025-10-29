تفاصيل جديدة في واقعة الجثة المتفحمة بقنا.. مفاجأة في التحريات

قنا – عبدالرحمن القرشي:



كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأربعاء، هوية الشاب الذي عُثر على جثته متفحمة وملقاة داخل الزراعات في منطقة جبلية بين قريتي الكلاحين والعليقات، بمركز قفط، جنوبي محافظة قنا، في واقعة أثارت حالة من الغموض والجدل بين الأهالي.



وتبين من تحريات المباحث أن الجثة تعود لشاب في العقد الثالث من العمر يُدعى "أ. ب"، من أبناء قرية البراهمة التابعة لمركز قفط، وله سجل في قضايا جنائية سابقة، وتعمل الأجهزة الأمنية حاليًا على تتبع خيوط الجريمة، لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.



تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية داخل الزراعات بقرية العليقات، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الجثة تفحمت بالكامل نتيجة اشتعال النيران بها في ظروف غامضة، وجرى إيداعها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وكثّفت فرق البحث الجنائي من جهودها لتحديد هوية المجني عليه، وتوصلت التحريات إلى أنه من قرية البراهمة بمركز قفط، وجارٍ فحص آخر تحركاته وعلاقاته لكشف دوافع الحادث والفاعل الحقيقي.



من جانبهم، عبّر عدد من الأهالي عن صدمتهم من بشاعة الواقعة، مطالبين بسرعة الكشف عن تفاصيل الجريمة التي وصفوها بـ"الغامضة"، خاصة بعد العثور على الجثة في منطقة نائية يصعب الوصول إليها ليلًا.



وتباشر النيابة العامة التحقيقات لمعرفة أسباب الوفاة، فيما تواصل فرق البحث جهودها لتحديد هوية الجناة وسلاح الجريمة وظروف ارتكابها.