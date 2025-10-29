سوهاج- عمار عبدالواحد:



أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية داخل مقر الجامعة الجديد، حيث التقى طلاب الفرقة الأولى بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب، واطلع على جانب من التدريبات العملية التي يتم تنفيذها بشكل مستمر على مقرر الجغرافيا الطبيعية، لتطبيق ما يتم دراسته نظريا في الميدان الحيوي، مؤكداً على أن إدارة الجامعة تحرص على توفير كل ما يلزم من إمكانات واحتياجات تساهم فى تحسين جودة التحصيل الدراسي للطلاب، وترفع من مستوى خريجي مثل تلك الأقسام الهامة، لتؤهلهم لخوض سوق العمل المحلي والإقليمي باحترافية.



من جانبه قال الدكتور محمود عبد الراضي أستاذ مقرر الجغرافيا الطبيعية، أن رئيس الجامعة أشاد بما رآه من تدريبات عملية متميزة عكست مهارة وابداع الطلاب، والذى ظهر واضحاََ في قدرتهم العالية على رسم وتحليل خرائط الانحدار والتضاريس بصورة علمية متقنة، مما يؤكد مدى الجهد المبذول من قبل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقسم من أجل مصلحة الطالب الجامعي، موضحاً أن التدريب العملي لمقرر الجغرافيا الطبيعية يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب في تمثيل الظواهر الطبيعية على الخرائط، مثل خرائط التضاريس، ومناطق الانحدار، وتوزيع الأودية والمرتفعات، وأنماط استخدام الأرض، تمهيداََ لتأهيلهم لاستخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية مثل GIS, QGIS, ArcGIS.