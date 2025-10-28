شبهة جنائية.. إخماد حريق التهم مخزن مواد غذائية بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من إخماد حريق اندلع في مخزن للمواد الغذائية بمنطقة عبد القادر بالعامرية، كاشفة عن وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق في مخزن بشارع مسجد السلام، وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى الموقع.

وتبين من الفحص أن النيران التهمت محتويات المخزن البالغ مساحته 100 متر، دون وقوع أي إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية عن العثور على زجاجة بها مادة قابلة للاشتعال داخل المخزن، مما يثير شبهة جنائية حول سبب الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.