اندلاع حريق بباخرة سياحية في الأقصر وإجلاء جميع الركاب بسلام (صور)

الأقصر - محمد محروس:

اندلع حريق في إحدى البواخر النيلية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران.

وأكد مصدر أمني أنه تم إجلاء جميع الركاب الذين كانوا على متن الباخرة بأمان وسلام، دون تسجيل أي إصابات بينهم.

وأوضح المصدر أن عمليات إخماد الحريق لا تزال جارية، تمهيداً لبدء التحقيقات للوقوف على أسبابه، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتأمين حركة الملاحة النهرية في المنطقة.