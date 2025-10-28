إعلان

اندلاع حريق بباخرة سياحية في الأقصر وإجلاء جميع الركاب بسلام (صور)

كتب : محمد محروس

09:13 م 28/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    اندلاع حريق بباخرة سياحية في الأقصر (1)
  • عرض 4 صورة
    اندلاع حريق بباخرة سياحية في الأقصر (4)
  • عرض 4 صورة
    اندلاع حريق بباخرة سياحية في الأقصر (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأقصر - محمد محروس:

اندلع حريق في إحدى البواخر النيلية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران.

وأكد مصدر أمني أنه تم إجلاء جميع الركاب الذين كانوا على متن الباخرة بأمان وسلام، دون تسجيل أي إصابات بينهم.

وأوضح المصدر أن عمليات إخماد الحريق لا تزال جارية، تمهيداً لبدء التحقيقات للوقوف على أسبابه، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتأمين حركة الملاحة النهرية في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البواخر النيلية محافظة الأقصر قوات الحماية المدنية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| مصر تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في السودان وتدعو إلى هدنة فورية
إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي بدأ هجومه على قطاع غزة