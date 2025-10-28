إعلان

بسبب تسرب غاز.. السيطرة على حريق محل مأكولات في بنها

كتب : أسامة عبدالرحمن

08:49 م 28/10/2025

قوات الحماية المدنية أرشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل محل مأكولات بمنطقة غرب الاستاد في مدينة بنها، دون وقوع أي إصابات.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا بالحادث، وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى الموقع، حيث تبين أن سبب الحريق هو تسرب غاز داخل المحل.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد النيران بالكامل ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

الحماية المدنية بالقليوبية حرييق بسبب تسرب غاز حريق محل مأكولات في بنها مديرية أمن القليوبية

