بسبب تسرب غاز.. السيطرة على حريق محل مأكولات في بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل محل مأكولات بمنطقة غرب الاستاد في مدينة بنها، دون وقوع أي إصابات.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا بالحادث، وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى الموقع، حيث تبين أن سبب الحريق هو تسرب غاز داخل المحل.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد النيران بالكامل ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.