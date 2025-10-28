القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الانتهاء بشكل نهائي من التعاقد على تشغيل وصيانة كوبري المشاة المتحرك بمنطقة وابور الثلج بمدينة بنها، فوق خط السكة الحديد عند تقاطع الرياح التوفيقية.



وتم الاتفاق مع شركة متخصصة لضمان سرعة تشغيل المشروع في القريب العاجل، إلى جانب استكمال إنشاء السلم العادي بالمشروع لتوفير وسيلة آمنة للتنقل لسكان المنطقة.



وأشار المحافظ إلى أن المشروع يهدف إلى الحد من الحوادث وحماية أرواح المواطنين، خاصة كبار السن، وتخفيف المعاناة اليومية في عبور خط السكة الحديد، مؤكدًا أن المشروع جاء استجابة لنداء أهالي المنطقة الذين طالبوا بتأمين عبور المشاة.



وأكد عطية أن الفتحة غير الشرعية على خط السكة الحديد سيتم غلقها فورًا، بعد أن شهدت المنطقة حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع شاب نتيجة اصطدامه بالقطار ووفاته متأثرًا بجراحه.



ووجّه المحافظ العزاء إلى أسرة الضحية، مشددًا على أن غلق الفتحة سيحد من المخاطر لحين تشغيل السلالم المتحركة بالمشروع خلال الأيام المقبلة.



وأشار محافظ القليوبية إلى أن المشروع يأتي ضمن جهود المحافظة المستمرة لضمان السلامة المرورية وتقليل الحوادث في مناطق عبور المشاة فوق خطوط السكك الحديدية، مع مراعاة توفير بدائل آمنة ومريحة للمواطنين.