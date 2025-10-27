إعلان

حلوى وعصائر مقابل الصمت.. اتهام صاحب صالة بلياردو بهتك عرض طفل في البحيرة

كتب : أحمد نصرة

04:46 م 27/10/2025

حبس

البحيرة - أحمد نصرة:


قررت نيابة مركز دمنهور، حبس صاحب صالة بلياردو، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بهتك عرض طفل داخل الصالة، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية.


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارا من مأمور مركز دمنهور، بورود بلاغ من أسرة طفل 9 أعوام، تلميذ بالصف الرابع الأزهري، يتهمون فيه محمود ح. س، 24 عاما، بالاعتداء عليه جنسيا أكثر من مرة داخل صالة البلياردو.


تبين من التحريات أن المتهم كان يستدرج الطفل عقب خروجه من المعهد الأزهري، ويهدده بسلاح أبيض لإجباره على الدخول إلى الصالة، ثم يعتدي عليه ويقدم له حلوى وعصائر عقب كل مرة لإخفاء فعلته.


جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة، فيما عرض الطفل على الطبيب الشرعي الذي أثبت بالتقرير الطبي وجود آثار اعتداء عليه.

