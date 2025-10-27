إعلان

وفاة والد محمد ربيعة لاعب نادي زد بمسقط رأسه في كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

12:54 م 27/10/2025
    وفاة والد محمد ربيعة (1)
    وفاة والد محمد ربيعة (3)

كفر الشيخ - إسلام عمار:


أعلن محمد ربيعة، نجم نادي زد، اليوم الإثنين، وفاة والده الحاج أحمد عبدالعزيز بعد صراع مع المرض.

ونعى ربيعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفاة والده في تدوينة.


وقال فيها:"إنا لله وإنا إليه راجعون" اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيراً منها ‏لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبروا ولتحتسبوا توفي ابويا الحاج احمد عبد العزيز"

محمد ربيعة وفاة والد محمد ربيعة كفر الشيخ

