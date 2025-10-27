وفاة والد محمد ربيعة لاعب نادي زد بمسقط رأسه في كفر الشيخ
كتب : إسلام عمار
12:54 م 27/10/2025
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كفر الشيخ - إسلام عمار:
أعلن محمد ربيعة، نجم نادي زد، اليوم الإثنين، وفاة والده الحاج أحمد عبدالعزيز بعد صراع مع المرض.
ونعى ربيعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفاة والده في تدوينة.
وقال فيها:"إنا لله وإنا إليه راجعون" اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيراً منها لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبروا ولتحتسبوا توفي ابويا الحاج احمد عبد العزيز"