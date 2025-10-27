ورشة عمل بأسوان لتعزيز ريادة الأعمال في مشروع السياحة المستدامة (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

استضافت محافظة أسوان ورشة عمل ضمن فعاليات مشروع السياحة المستدامة في صعيد مصر، والممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، بهدف دعم إنتاج وتسويق المشروعات الناشئة في مجالات الحرف اليدوية وريادة الأعمال.

شهدت الورشة حضور عدد من القيادات التنفيذية والجامعية والمجتمعية، وممثلين عن القطاع الخاص والوكالات الدولية، إلى جانب نماذج من رواد الأعمال في مجالات الحرف اليدوية وبرنامج "حلمك".

وأكد الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن تنظيم هذه الورش يأتي في إطار تعزيز برامج ريادة الأعمال وتنمية المهارات، بهدف التعرف على اتجاهات السوق وبناء شراكات تجارية فعّالة تساهم في زيادة الوعي بأهمية الحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها "زهرة الجنوب".

وأوضح المحافظ أن هذه الجهود تسهم في تكوين شراكات استراتيجية مع الجهات السياحية والمؤسسات المهتمة بالمنتجات التراثية، من خلال مشروع تعزيز البدائل الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما يتيح فرص عمل مناسبة للشباب والمرأة، ويدعم تمكين رواد المشروعات الناشئة في أسوان بالتعاون مع المختصين بقطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.