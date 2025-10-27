الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إدراج مركز القسطرة التداخلية للقلب بالمستشفى الرئيسي الجامعي بكلية الطب، ضمن أفضل عشرة مراكز على مستوى العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى حصول المركز على المرتبة السابعة عالميًا وفق التصنيف الصادر عن Cardiac Research Foundation أثناء انعقاد مؤتمر Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) 2025، أحد أهم المؤتمرات الدولية المتخصصة في أمراض القلب والتدخلات القلبية الدقيقة.

وقال قنصوه، إن هذا الإنجاز الكبير الذي يُعد تتويجًا لجهود متواصلة في تطوير الخدمات الطبية والبحث العلمي بجامعة الإسكندرية، ويعكس المكانة المتميزة للجامعة وكوادرها الطبية على الساحة الدولية، ويبرهن على كفاءة الأطباء المصريين وقدرتهم على تحقيق الريادة في كبرى المحافل العلمية العالمية.

ومن جانبه، أشار الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل جماعي متكامل داخل قسم أمراض القلب بالتعاون مع إدارة الكلية والمستشفيات والمجتمع المدني.

وأكد التزام كلية الطب الدائم بتقديم رعاية طبية على أعلى مستوى، والحرص على مواكبة أحدث التقنيات في تخصص القلب والأوعية الدموية، منوهًا إلى دعم برامج التطوير الطبي والتدريب الإكلينيكي، بما يعزز مكانة الجامعة كأحد أهم الصروح الطبية والتعليمية في المنطقة.