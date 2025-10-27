بعد انقلاب سيارته.. تفاصيل الحالة الصحية لمغني "بشحت بالجيتار" (صور)

"واديسوكس كسّابي".. تفاصيل اكتشاف تمساح الوادي الذي عاش قبل 80 مليون سنة

السويس - حسام الدين أحمد:

قال مصدر طبي مسؤول بمجمع السويس الطبي، إن الفنان علي رؤوف، صاحب أغنية "بشحت بالجيتار"، غادر المستشفى صباح اليوم الإثنين، برفقة ثلاثة من أصدقائه، بعد تماثلهم للشفاء من الإصابات التي لحقت بهم في حادث سير وقع بمحافظة السويس.

وأوضح المصدر أن الإصابات التي لحقت بالفنان وأصدقائه كانت طفيفة، وتمثلت في كدمات وخدوش سطحية، مؤكدًا أنه لا صحة لما تردد عن إصابة أحدهم بكسور أو احتجازه في العناية المركزة.

وكان الفنان علي رؤوف وأصدقاؤه قد تعرضوا مساء أمس لحادث مروري بشارع 23 يوليو بالسويس، إثر اصطدام السيارة التي كانوا يستقلونها برصيف الجنينة المواجه لمساكن اللوكس، ما أدى إلى اشتعال جزئي بالسيارة.

وسارع عدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم في الموقع باستخدام طفايات الحريق لإخماد النيران قبل امتدادها.

وأدى الحادث إلى كسر لافتة معدنية كبيرة كانت مثبتة على الرصيف، وانفصال الإطار الأمامي الأيمن وممتص الصدمات عن جسم السيارة، فيما نُقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازمين.