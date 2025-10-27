مصرع شاب بعد تناوله حبة غلة في كفر شكر بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شاب يبلغ من العمر 19 عامًا مصرعه، إثر تناوله قرص غلة سام داخل منزله بقرية تصفا التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، في واقعة يُشتبه في وجود شبهة جنائية وراءها بسبب خلافات أسرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول الشاب محمد أ. ج إلى مستشفى كفر شكر التخصصي في حالة إعياء شديدة وقيء مستمر، قبل تحويله إلى مركز السموم بمستشفى بنها الجامعي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت التحقيق في الواقعة، وطلبت تقرير الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وملابساتها.

وتبين من المعاينة والتحريات الأولية أن الشاب تناول قرص الغلة نتيجة خلافات أسرية داخل المنزل، فيما حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن ملابسات الحادث، تحت إشراف اللواء محمد السيد، مدير الإدارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتُحذر الجهات المختصة من خطورة أقراص الغلة القاتلة، والتي تُستخدم لحفظ الغلال من الحشرات، إلا أن تناولها يؤدي إلى تسمم حاد وفشل تنفسي وقلبى في دقائق معدودة.

وفي هذا السياق، تواصل الدولة تقديم الدعم النفسي والعلاج المجاني لمن يعانون من اضطرابات نفسية أو ميول انتحارية، عبر الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان:

08008880700 – 0220816831 (يعمل على مدار الساعة).

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية رقمًا آخر للدعم والاستشارات النفسية: 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، موضحة أن المنتحر ليس كافرًا، لكنه ارتكب ذنبًا عظيمًا، داعية إلى عدم التبرير أو خلق تعاطف مع الفعل، بل إلى مساندة المرضى النفسيين والتعامل مع حالاتهم بالعلاج والدعم من المختصين.