هرب لعدم حيازته رخصة.. أمن القليوبية يلاحق سائق حادث كفر شكر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لضبط سائق هارب، تسبب في إصابة 11 طالبة ومعلمة إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "كفر شكر - المفتى".

كشفت التحريات الأولية أن السائق فر هاربًا وسط الزراعات عقب الحادث مباشرة لعدم حيازته رخصة قيادة.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا بانقلاب سيارة تقل طالبات ومعلمات من مدرسة كفر شكر الثانوية الفنية، حيث تبين أن المركبة اصطدمت بشجرة على جانب الطريق، ما أدى لانقلابها في أرض زراعية مجاورة.

وتم نقل المصابات إلى مستشفيي كفر شكر التخصصي والتأمين الصحي ببنها، فيما وجه مدير إدارة البحث الجنائي بسرعة تحديد مكان المتهم وضبطه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

