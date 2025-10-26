اختفى في لحظة.. رحلة بحث عن طفل سقط داخل بلاعة بشبرا الخيمة

لم يكن "سليم" يعلم أن لحظات اللهو بجوار والده ستتحول إلى مشهد مأساوي يهزّ القلوب… ففي لحظة غفلة، اختفى الطفل ذو الأربعة أعوام داخل بلاعة صرف صحي مفتوحة في منطقة مساكن "إسكو" بشبرا الخيمة، لتبدأ على الفور ملحمة إنقاذ تشارك فيها فرق الحماية المدنية والإنقاذ النهري، في سباق مع الزمن للعثور عليه.

- التفاصيل الكاملة للواقعة

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية جهودها منذ، مساء اليوم الأحد، للبحث عن الطفل سليم محمد عبدالباسط، البالغ من العمر 4 سنوات، والذي سقط داخل بلاعة صرف صحي أثناء لهوه بجوار والده الذي كان يقوم بإصلاح سيارته أمام منزله بمنطقة مساكن إسكو بحي شرق شبرا الخيمة.

وفور ورود البلاغ إلى غرفة عمليات مديرية أمن القليوبية، انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من الغواصين والمعدات المتخصصة لتمشيط مجرى الصرف في محاولة لانتشال الطفل، إلا أن عمليات البحث لم تُسفر حتى الآن عن العثور عليه.

- جهود مكثفة ومتابعة ميدانية

تواصل فرق الإنقاذ أعمالها على مدار الساعة، بإشراف مباشر من مديرية أمن القليوبية، وسط تواجد أمني مكثف لمتابعة تطورات الموقف لحظة بلحظة.

كما فُرض كردون أمني حول موقع الحادث لمنع تجمع الأهالي وتسهيل حركة فرق الإنقاذ والمعدات، فيما يشهد المكان حالة من الترقب والقلق الشديد بين الأهالي وأقارب الطفل الذين تجمعوا منذ وقوع الحادث في انتظار أي بارقة أمل.

- متابعة أمنية وإنسانية مستمرة

وأكدت الأجهزة الأمنية في بيان لها أن عمليات البحث مستمرة حتى العثور على الطفل، مشيرة إلى أنه تم الاستعانة بفِرق إضافية من الغواصين وخبراء الصرف الصحي لتوسيع نطاق التمشيط داخل الشبكة.

كما وجهت مديرية الأمن الشكر للأهالي على تعاونهم، مطالبة الجميع بالابتعاد عن موقع الحادث لإتاحة الفرصة أمام فرق الإنقاذ للعمل بأمان وسرعة.

وبين دعوات الأهالي، وأصوات محركات سيارات الإنقاذ، تستمر عملية البحث عن "سليم" وسط أمل لا ينقطع بأن تكلل الجهود بالنجاح، وأن يُكتب للطفل الصغير عمر جديد بعد ساعات طويلة من القلق والترقب.