محافظ الشرقية يعلن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى مايو 2026

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مد مهلة التقديم في طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025 حتى مايو 2026، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766)د لسنة 2025، وطبقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأكد المحافظ أن قرار مد المهلة يأتي حرصًا من الدولة على مصلحة المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي، بهدف منحهم فرصة أكبر لتوفيق أوضاعهم القانونية والاستفادة من التسهيلات المقدمة.

ووجّه الأشموني رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة نسب تنفيذ ملف التصالح بشكل مستمر، وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين خلال عملية التقديم عبر المراكز التكنولوجية، مع تكثيف عمل اللجان الفنية وسرعة البت في الطلبات المقدّمة، والمرور الميداني لمتابعة سير العمل وتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين.

ودعا محافظ الشرقية المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح حتى الآن إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية أو استكمال ملفاتهم السابقة قبل انتهاء المهلة الجديدة، حفاظًا على ممتلكاتهم وضمان استقرار أوضاعهم القانونية.

وأشار إلى أنه تم إتاحة خدمة التصالح إلكترونيًا من خلال تطبيق الهاتف المحمول عبر الرابط: اضغط هنا



وكذلك من خلال بوابة خدمات المحليات الإلكترونية على الرابط: اضغط هنا





وأوضح أن الخدمة متاحة للمواطنين الذين لديهم مخالفات قبل 15 أكتوبر 2025، حيث يتم إرسال الطلبات مباشرة إلى المركز التكنولوجي المختص لاستكمال الخطوات المطلوبة داخل الوحدة المحلية بما يضمن سرعة الأداء وتحسين جودة الخدمة.