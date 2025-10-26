بالصور- محافظ المنوفية يفاجئ مستشفى سرس الليان العام ويقرر استبعاد المدير

بعد الإطاحة بالمدير.. محافظ المنوفية يحيل 84 من العاملين بمستشفى سرس الليان

القدر أسرع من الحلم.. "طبيب الغلابة" في المنيا يرحل قبل افتتاح مركزه الجديد

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم الأحد، عن انتهاء فعاليات النسخة الثالثة من حملة "100 يوم صحة"، والتي انطلقت يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو الماضي.

وأشار إلى أن الحملة قدمت 7,180,745 خدمة صحية متنوعة، شملت 1,986,365 خدمة علاجية، و4,613,003 خدمة وقائية، بالإضافة إلى 581,377 خدمة في مجال الثقافة الصحية والتوعية المجتمعية.

وأوضح مدير مديرية الشؤون الصحية، أن الحملة حققت نتائج إيجابية واسعة النطاق بفضل الدعم الكامل من المحافظة ومتابعة القيادات التنفيذية، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير الخدمات الصحية تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أهمية استمرار المبادرات الصحية القومية التي تسهم في تحسين المؤشرات الصحية ورفع الوعي المجتمعي، مشيدًا بجهود الأطقم الطبية والتمريضية المشاركة في تنفيذ الحملة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.