بورسعيد تفتح باب التقديم للأجانب في مسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، المقامة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور ودعم اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والإعلامي عادل مصيلحي، الرئيس التنفيذي للمسابقة، عن فتح باب التقديم للمتسابقين الأجانب للمشاركة في الدورة التاسعة من المسابقة، التي تُقام هذا العام تحت اسم دورة القارئ الشيخ محمود علي البنا - رحمه الله.

وأكدت اللجنة في بيان لها، اليوم السبت، أن المسابقة تهدف إلى دعم المواهب القرآنية الشابة من مختلف دول العالم، وتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي لنشر القيم الإسلامية السمحة وفنون التلاوة والابتهال، مشيرة إلى أن فروع المسابقة تشمل: حفظ القرآن الكريم كاملًا، والتلاوة المجودة بصوت حسن، والابتهال والإنشاد الديني.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن شروط المشاركة تتضمن ألا يقل عمر المتسابق عن 16 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا، وألا يشارك في أكثر من فرع واحد، كما يُستبعد من سبق له الفوز بأحد المراكز الدولية في المسابقة، على أن يكون آخر موعد لتلقي الطلبات 15 نوفمبر الجاري.

وأضافت اللجنة أن المتسابقين الراغبين في الاشتراك يجب عليهم إرسال مقطع صوتي مدته 3 دقائق لأدائهم في الفرع المختار عبر البريد الإلكتروني المخصص للمسابقة، مرفقًا بالبيانات التالية: الجنسية، الفرع المشترك فيه، الاسم كما هو في جواز السفر، تاريخ الميلاد، ورقم الهاتف.

وأشارت اللجنة إلى أن جميع المقاطع الصوتية ستخضع لتقييم لجنة متخصصة، ليتم بعد ذلك التواصل مع المقبولين لإجراء تصفية أولية "أونلاين"، يعقبها اختيار المشاركين النهائيين للمنافسة المباشرة بمحافظة بورسعيد.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني أصبحت من أبرز المسابقات على الساحة العربية والإسلامية، لما تحققه من تفاعل واسع ومشاركة متميزة من مختلف الدول، متمنية للجميع التوفيق والسداد.