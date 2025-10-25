صحة المنيا تضبط طنًا و800 كيلوجرام من الألبان الفاسدة (صور)

المنيا - جمال محمد:

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، على ضرورة تكثيف الرقابة على الأغذية ومتابعة المعروض من السلع في المحال التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة والبقالة، وكافة منافذ تداول الأغذية بجميع مراكز المحافظة، لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بالتهاون في حماية صحة المواطنين، موجهاً بالتنسيق المستمر بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والوحدات المحلية لتنفيذ حملات تفتيشية دورية والتصدي بحزم لأي محاولات للإضرار بسلامة الغذاء أو العبث بصحة المستهلكين.

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة مراقبة الأغذية تمكنت من ضبط سيارة نقل محملة بكمية من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بلغت نحو طن و800 كيلوجرام، كانت معبأة داخل براميل سبق استخدامها وغير نظيفة، وتم نقلها بوسائل لا تلتزم بالاشتراطات الصحية، مما يمثل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين.

جرى التحفظ على السيارة والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.