بالصور- جامعة أسوان تشارك في ورشة عمل السياحة المستدامة وريادة الأعمال

أسوان - إيهاب عمران:

شارك الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة اقتصاد المعرفة لمشروع السياحة المستدامة، بمشاركة إسبانية وبرعاية الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID).

تهدف الورشة إلى دعم وتمكين السيدات والشباب من خلال تعزيز المشروعات الناشئة وريادة الأعمال في سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع السياحة بصعيد مصر، وبخاصة في مجالات الحرف اليدوية، والتراث الغذائي، والسياحة الريفية، والسياحة الإبداعية.

وقال الدكتور نصرت إن مشاركة جامعة أسوان في المشروع تأتي انطلاقًا من رسالتها في دعم جهود التنمية المستدامة بصعيد مصر، موضحًا أن الجامعة تسعى من خلال شراكاتها الأكاديمية والبحثية إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب والمرأة.

وأضاف أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بمجال السياحة المستدامة، من خلال كليات متخصصة مثل كلية الآثار، واستعدادها لافتتاح كلية السياحة والفنادق، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة ومدربة قادرة على الاندماج في سوق العمل السياحي ودعم التنمية المحلية في المجتمع الأسواني والصعيد عمومًا.

وأوضح نصرت أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود جامعة أسوان لربط التعليم الأكاديمي بسوق العمل، ودعم المشروعات الريادية والابتكارية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.