مكتبة مصر العامة تحصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية (صور)

المنيا - جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية تنمية الوعي لدى النشء والأطفال والشباب، وترسيخ قيم الانتماء والهوية المصرية من خلال الأنشطة الثقافية والإبداعية، التي تسهم في بناء شخصية واعية قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

وتابع المحافظ جهود مكتبة مصر العامة بالمنيا خلال شهر أكتوبر الجاري، والتي شهدت مشاركات متميزة على مستوى الجمهورية من خلال الملتقيات الثقافية والمنافسات التي نظمتها مكتبات مصر العامة في مختلف المحافظات.

وحققت مكتبة مصر العامة بالمنيا مراكز متقدمة في عدد من فئات المنافسة، حيث حصدت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في فئة المكتبة المتنقلة، ما يعكس نجاح جهودها في إيصال الخدمات الثقافية إلى مختلف مناطق المحافظة، إلى جانب فوزها بدرع التميز والمركز الثالث على مستوى مكتبات الصعيد، مؤكدًا التميز الشامل لأنشطتها الثقافية والإبداعية.

ووجّه اللواء كدواني بمواصلة التوسع في أنشطة وخدمات المكتبة المتنقلة لتصل إلى أكبر عدد ممكن من القرى والمناطق النائية بمختلف مراكز المحافظة، بما يضمن إتاحة الثقافة والمعرفة لجميع الفئات العمرية، ودعم الجهود الوطنية في نشر الوعي وبناء الإنسان المصري على أسس من الفكر المستنير والمعرفة الواسعة.