المنيا - جمال محمد:

في إحدى قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وبالتحديد عام 1949، وُلد محمد ربيع، الشهير بـ"ربيع أبو سِنة"، ونشأ في بيئة ريفية بسيطة، ترك منزل والده في سن مبكرة بسبب خلافات عائلية، وانتقل للعيش مع جدته.

هناك بدأ فصلًا جديدًا من حياته، فلم يتجاوز السادسة عشرة حين قرر الزواج للمرة الأولى، ليبدأ بعدها رحلة زواج لا تشبه أي قصة أخرى في الصعيد، بل في مصر كلها.

- من ليبيا إلى الثراء.. و"فتحة خير" التجارة

سافر "أبو سِنة" إلى ليبيا للعمل، وقضى هناك سنوات طويلة جمع خلالها أموالًا كثيرة. وبعد عودته إلى المنيا، استقر وبدأ تجارة الحبوب والغلال، التي كانت بمثابة "فتحة الخير" في حياته.

النجاح التجاري منح الشاب الطموح ثقة كبيرة، ومعها بدأت سلسلة زيجاته المتعددة التي صنعت حوله أسطورة محلية.

- "سي السيد" الصعيدي.. يطلق بسرعة ويمنح الحقوق كاملة

يذكر أبو سِنة أنه كان يرى نفسه "سي السيد" في بيته، ولا يقبل النقاش أو العصيان، وهو ما كان سببًا رئيسيًا في إنهاء زيجاته المتكررة، ومع ذلك، يؤكد أنه لم يظلم أيًا من زوجاته، فكل زيجة تمت بعقد شرعي رسمي أمام مأذون، وكل مطلقة حصلت على كامل حقوقها.

يؤكد دائمًا تاجر الحبوب أنه كان يحب كل واحدة منهن بطريقته الخاصة، وكل قصة كانت تبدأ بالحب وتنتهي بالخلاف.

- 33 زيجة و35 ابنًا و80 حفيدًا

لم يتوقف ربيع أبو سِنة عن الزواج، حتى وصل عدد زوجاته إلى 33 زوجة، أنجب منهن 35 ابنًا وبنتًا، ونحو 80 حفيدًا، ورغم كبر سنه، يؤكد أن صحته الجيدة وحبه للحياة هما سر استمرار حيويته حتى اليوم، وهو في السادسة والسبعين من عمره.

- آخر زيجة.. وطفلة بعمر العامين

قبل ثلاث سنوات فقط، تزوج أبو سِنة آخر زوجاته، وأنجب منها طفلة تبلغ عامين، ليعيش اليوم حياة مستقرة مع زوجته الأخيرة في منزله بالمنيا، غير عابئ بنظرات الناس أو تعليقاتهم على تعدد زيجاته، معللاً ذلك دائمًا: "أنا لم أخالف الشرع ولا القانون.. أحب الحياة والناس، وأفتخر بأولادي وأحفادي."