"سلك وماسورة وماء مغلي".. وصلة تعذيب لطفلة على يد والدها بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت عزبة الشرقي التابعة لقرية إسحاقة بمركز كفر الشيخ، على مدار الأيام الماضية، مأساة طفلة عندما أقدم والدها على تعذيبها بدعوى تأديبها لسرقتها مبلغًا ماليًا من درج خاص به في المنزل.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بتلقي المركز إشارة من مستشفى كفر الشيخ العام بوصول الطفلة "نورهان.ت.ع.أ"، 12 عامًا، تلميذة بالصف السادس الابتدائي، وتقيم بعزبة الشرقي التابعة لقرية إسحاقة دائرة مركز كفر الشيخ، وبها آثار حروق وسحجات بدعوى تعدي من والدها.

وتبين من التقرير الطبي أن الطفلة مصابة بسحجات وكدمات وحروق من الدرجة الأولى في أنحاء متفرقة من الجسم، ويستكمل علاجها الأطباء المختصون، فيما قرر الفريق الطبي حجزها في المستشفى تحت الملاحظة الطبية واتخاذ اللازم طبيًا معها.

انتقل العقيد رامي شرف الدين، مفتش المباحث، رفقة المقدم محمد هاني عصر، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه النقيبين محمد سلطان ومحمد حسان، إلى مستشفى كفر الشيخ العام للوقوف على حقيقة البلاغ.

وبسؤال والدة الطفلة المدعوة "شربات.ع.أ.ج"، 30 عامًا، ربة منزل، وتقيم بعزبة الشرقي التابعة لقرية إسحاقة، اتهمت زوجها ووالد الطفلة المدعو "رمضان.ت.ع.أ"، 35 عامًا، نجار مسلح، ويقيم بنفس العنوان، بالتعدي على طفلتهما وإحداث إصابتها.

كشفت تحريات المقدم محمد هاني عصر عن صحة أقوال الأم، إذ أقدم والد الطفلة على ضربها وتعذيبها بعد اكتشافه حصولها على مبلغ مالي 1200 جنيه من درج خاص به دون علمه، وبعد أن استخدمته في شراء بعض الحلوى باهظة الثمن.

وبسؤال الطفلة المجني عليها، أكدت حصولها على المبلغ المالي من درج والدها في المنزل.

كما تبين من التحريات والتحقيقات الأولية لرجال المباحث أن والدها أراد تأديبها فأقدم على تكبيلها بالحبل، والتعدي عليها بماسورة مياه حديدية، وتعذيبها بسلك كهربائي، وحرقها في أنحاء متفرقة من جسدها بإطفاء السجائر عليها وسكب ماء مغلي، ما أدى إلى إصابتها بالكسور والحروق المذكورة في التقرير الطبي.

جرى القبض على الأب المتهم واقتيد إلى مركز شرطة كفر الشيخ، وبمواجهته باتهام الأم وتحريات المباحث التي أثبتت صحة الاتهام، أقر بصحتها مبررًا أنه أقدم على ذلك بغرض تأديبها.

حُرر المحضر رقم 15209 لسنة 2025 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، أمرت بحبس الأب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.