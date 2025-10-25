خطر فوق السطح.. محافظ الشرقية يتدخل لإغلاق مركز دروس خصوصية غير آمن

الشرقية - ياسمين عزت:

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، توجيهاته إلى أشرف عامر، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صاحب عقار وأحد المدرسين، بعد ضبطهما يستخدمان سطح عقار سكني كمركز للدروس الخصوصية بشارع الدروس بمدينة منيا القمح، في مشهد يشكل خطورة بالغة ويهدد حياة الطلاب.

وجاء ذلك عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر تجمعًا كبيرًا للطلاب والطالبات أعلى سطح العقار دون وجود أي وسائل أمان أو أسوار حماية، مما عرّض حياتهم للخطر، ليصدر المحافظ تعليماته الفورية بالتوجه إلى الموقع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على سلامة الطلاب.

وانتقل رئيس مركز ومدينة منيا القمح إلى موقع البلاغ، وتبين أن المدرس قام باستئجار سطح العقار واستخدامه كمركز للدروس الخصوصية بدون تراخيص قانونية.

وتم التحفظ على المقاعد والمستلزمات المستخدمة بالمكان، وإخطار مأمور قسم شرطة منيا القمح لتحرير المحضر اللازم ضد كلٍ من مالك العقار والمدرس، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد محافظ الشرقية أن مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة تُعد تجاوزًا على المنظومة التعليمية، وتُحمّل أولياء الأمور أعباء مالية واجتماعية كبيرة، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الحملات الدورية للتأكد من غلق هذه الكيانات واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين، حفاظًا على مستقبل الطلاب وتطبيقًا للقانون.