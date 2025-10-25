إعلان

مجهول الهوية.. العثور على جثة شاب في ترعة بمركز بني مزار بالمنيا

كتب : جمال محمد

12:47 م 25/10/2025

جثة - أرشيفية

المنيا - جمال محمد:

عثرت أجهزة الأمن وأهالي إحدى قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم السبت، على جثة شاب غريق مجهول الاسم والعنوان داخل مياه إحدى الترع.

تلقى مديرية أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد عثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر داخل مجرى مائي بمركز بني مزار.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى بني مزار.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحري حول ملابسات الواقعة.

