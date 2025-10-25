حملة موسعة بالصحة تغلق 12 منشأة طبية مخالفة في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية حملة مكبرة للمرور والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة، بالتنسيق بين إدارتي العلاج الحر ومكافحة العدوى، وذلك لمتابعة مدى التزام تلك المنشآت بمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وضمان تقديم خدمات طبية آمنة للمواطنين.

وجاءت الحملة تحت إشراف الدكتور شعبان السيد وردة، مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية، والدكتورة مروة مصطفى علي، مدير إدارة مكافحة العدوى بالمحافظة، حيث تم تشكيل لجان من الإدارتين بجميع الإدارات الصحية، ونُفذت أعمال المرور خلال الفترة من 6 حتى 19 أكتوبر الجاري.

وأسفرت الحملة عن تفقد 304 منشآت طبية خاصة، شملت: 42 مستشفى خاصًا، 83 مركزًا طبيًا، 2 مركز غسيل كلوي، 14 عيادة تخصصية، 143 معمل تحاليل، 8 عيادات خاصة.

وجرى غلق 12 منشأة طبية غير مرخصة لمخالفتها الاشتراطات القانونية، وتحرير إنذارات لعدد من المنشآت الأخرى لتوفيق أوضاعها خلال فترة محددة.

وشملت أعمال اللجان مراجعة مدى استيفاء المنشآت لشروط الترخيص والاشتراطات الصحية، مثل عقود النفايات الطبية والمحرقة، وسياسات مكافحة العدوى، وحالة أجهزة التعقيم والصيانة الدورية.

وأكدت المديرية أنه سيتم إعادة المرور على المنشآت المخالفة لاحقًا للتأكد من تنفيذ التوصيات.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية لتشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، وحرصها على رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وضمان سلامتهم.