إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق بنها - شبرا الحر بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أُصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بنها – شبرا الحر بنطاق مدينة قها بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، فانتقلت الأجهزة الأمنية وقيادات المرور إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وبالمعاينة المبدئية، تبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق. وقد جرى رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق في الحادث وبيان ملابساته وأسبابه.