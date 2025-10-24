"كانت لحظة غضب".. اعترافات صادمة لقاتل طليقته أمام المارة بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اعترف المتهم بقتل طليقته في منطقة الكابلات بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية تفصيليًا أمام جهات التحقيق، مؤكدًا أنه لم يكن يخطط للقتل، لكن الخلافات المتكررة بينه وبين المجني عليها دفعته إلى ارتكاب فعلته في لحظة غضب.

وقال المتهم في اعترافاته: "كنت متضايق منها لأنها رفضت التنازل عن قضايا النفقة، وكل مرة كنا نتشاجر، يومها شُفتها قدام المطعم واتكلمنا بهدوء في البداية، لكن الكلام تصاعد والخناقة سخنت، أخرجت السكين وضربتها دون تفكير، وقعت أمامي ولم أتخيل أنها ستفارق الحياة."

وأوضحت التحريات أن المتهم، عاطل في العقد الرابع من العمر، طعن طليقته نادية، 39 عامًا، بسكين في الرقبة أمام أحد المطاعم بمنطقة الكابلات، ما أدى إلى وفاتها على الفور، وفر هاربًا قبل أن تتمكن قوات الأمن من ضبطه بعد ساعات من الحادث.

وأكدت التحقيقات أن المتهم أقر بحيازته السلاح المستخدم في الجريمة، مشيرًا إلى أنه كان يحتفظ به للدفاع عن نفسه، وأنه لم يكن يقصد القتل، بل أراد "تخويفها" فقط على حد قوله.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع عرض الجثمان على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة، وطلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.