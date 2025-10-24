تعليم الشرقية يطلق اختبارات المتقدمين لوظائف الموجهين غدًا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن انطلاق اختبارات المتقدمين لشغل وظائف موجه رياضيات، وموجه لغة إنجليزية، وموجه لغة فرنسية، وموجه علوم، وموجه تربية فنية، غدًا السبت الموافق 25 أكتوبر 2025، وذلك للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية، في إدارات شرق الزقازيق، وغرب الزقازيق، والقنايات التعليمية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الأستاذ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، في إطار الحرص على اختيار أفضل الكفاءات من القيادات التعليمية، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، ودعم الأداء الإداري والتربوي بالإدارات التعليمية.

وأوضح بيان المديرية أن عقد الاختبارات والمقابلات الشخصية يتم وفقًا لإعلان مديرية التربية والتعليم بالشرقية رقم (1) لسنة 2025، والمنشور على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأكدت المديرية على ضرورة التزام جميع المتقدمين بالحضور في المواعيد المحددة يوم السبت 25 أكتوبر، بمقر مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية لإجراء اختبارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، ثم التوجه إلى مسرح مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية في تمام الساعة العاشرة صباحًا لحضور المقابلات الشخصية، طبقًا للكشوف المعلنة (رقم 1 ورقم 2).