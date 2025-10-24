لتقديم خدمة متكاملة للمرضى.. تشكيل مجلس صحي لمحافظة الإسكندرية (صور)
كتب : محمد عامر , محمد البدري
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:
أعلن الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن موافقة الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على تشكيل المجلس الصحي للمحافظة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاعات الصحية وتوفير خدمة متكاملة للمريض السكندري.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي العاشر لقسم الباثولوجيا الكيميائية بمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، والذي شهد حضور نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجال الباثولوجيا الكيميائية من الجامعات والمستشفيات المختلفة.
وأوضح وكيل وزارة الصحة أن المجلس الصحي يهدف إلى توحيد الجهود بين جميع الجهات الصحية بالمحافظة، سواء التابعة لوزارة الصحة أو الجامعات أو الهيئات الأخرى، من أجل تقديم خدمة طبية شاملة ومتكاملة، بما يحقق الاستراتيجية الوطنية للصحة ويدعم منظومة الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين.
وأشاد "بدران" بجهود الدكتور خالد مطراوي، عميد معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، في تنظيم المؤتمر لما يقدمه من قيمة علمية تسهم في تطوير الأداء المهني ودعم التعليم الطبي المستمر للعاملين في المجال الصحي.