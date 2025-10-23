بـ 1100 معدة وسيارة.. الإسكندرية تتأهب لمواجهة نوات الشتاء- صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، عن تجهيز نحو 1100 معدة هندسية وخدمية متخصصة وسيارة، وذلك ضمن خطة استقبال فصل الشتاء وموسم النوات والأمطار.

جاء ذلك خلال تفقده اصطفاف معدات وأطقم المحافظة الخاصة باستقبال موسم الأمطار، وذلك بساحة ديوان عام المحافظة.

وأضاف المحافظ أن المعدات تشمل سيارات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والإسعاف والمعدات الهندسية التابعة للأحياء، مشيرًا إلى وجود أطقم فنية مدرَّبة قادرة على التدخل السريع والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ عدد من السيناريوهات الميدانية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار خلال النوات السابقة، بهدف الوقوف على مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية وسرعة تعاملها مع مختلف المواقف الطارئة.

وأوضح خالد أن عدد المعدات التي شاركت في الاصطفاف اليوم بلغ 160 معدة، من بينها 38 معدة تابعة للصرف الصحي تُستخدم في تطهير الشبكات وسحب مياه الأمطار، و35 معدة لمياه الشرب مُجهزة لنزح المياه.

ولفت إلى مشاركة 10 معدات تابعة لشركة الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية للمنشآت الحيوية مثل المستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي، إلى جانب 77 معدة هندسية بالأحياء مخصصة لفتح الطرق وإزالة العوائق ورفع تراكمات الردم في المناطق المتضررة.

وأكد أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية في حالة استعداد تام لمواجهة أي طوارئ محتملة خلال موسم الشتاء المقبل، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان سير الحياة العامة بصورة طبيعية.