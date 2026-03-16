ضبط سائق بالدقهلية جمع 38 أسطوانة غاز لبيعها في السوق السوداء

كتب : علاء عمران

11:55 ص 16/03/2026

المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من ضبط سائق سيارة ربع نقل بمحافظة الدقهلية، لقيامه ببيع أسطوانات الغاز بأزيد من السعر الرسمي.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية قد تمكنت من ضبط سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة شربين، حال استقلاله سيارة ربع نقل محمّل عليها 38 أسطوانة غاز كبيرة الحجم.

سقوط سائق بالدقهلية حاول تحقيق أرباح غير مشروعة من بيع أسطوانات الغاز


وبمواجهته، اعترف بتجميع الأسطوانات المضبوطة بقصد إعادة بيعها للمواطنين بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وزارة الداخلية أسطوانة غاز مديرية أمن الدقهلية

