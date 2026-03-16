قُتل شخص فلسطيني بعدما سقط صاروخ على مركبة مدنية في ضواحي العاصمة الإماراتية أبوظبي، في وقت تواصل فيه إيران ضرباتها على دول الخليج وسط الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب ما أفاد مسؤولون لقناة إن بي سي نيوز الأمريكية.

وذكر المكتب الإعلامي لأبوظبي في منشور على منصة إكس صباح اليوم، أن الصاروخ سقط على مركبة في منطقة الباهية.

ولم يتم حتى الآن التعرف على هوية الشخص الذي قُتل في الحادث. كما حذّر المكتب الإعلامي لأبوظبي الجمهور من نشر الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.