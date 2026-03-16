مقتل فلسطيني بعد سقوط صاروخ على مركبة مدنية في أبوظبي

كتب : وكالات

11:50 ص 16/03/2026

قُتل شخص فلسطيني بعدما سقط صاروخ على مركبة مدنية في ضواحي العاصمة الإماراتية أبوظبي، في وقت تواصل فيه إيران ضرباتها على دول الخليج وسط الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب ما أفاد مسؤولون لقناة إن بي سي نيوز الأمريكية.

وذكر المكتب الإعلامي لأبوظبي في منشور على منصة إكس صباح اليوم، أن الصاروخ سقط على مركبة في منطقة الباهية.

ولم يتم حتى الآن التعرف على هوية الشخص الذي قُتل في الحادث. كما حذّر المكتب الإعلامي لأبوظبي الجمهور من نشر الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حسن مالك يجيب على سؤال رامز جلال: من الفنان رقم واحد عند الشباب الآن؟
دراما و تليفزيون

حسن مالك يجيب على سؤال رامز جلال: من الفنان رقم واحد عند الشباب الآن؟
وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى
اقتصاد

وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى
تحول إلى أنقاض.. هدم مبنى السكة الحديد التاريخي برمسيس
أخبار مصر

تحول إلى أنقاض.. هدم مبنى السكة الحديد التاريخي برمسيس
سلطان عمان يبادل الرئيس السيسي تحياته ويؤكد دعم التعاون مع مصر
شئون عربية و دولية

سلطان عمان يبادل الرئيس السيسي تحياته ويؤكد دعم التعاون مع مصر
قبل محاكمته.. الاتهامات الموجهة إلى طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات
حوادث وقضايا

قبل محاكمته.. الاتهامات الموجهة إلى طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات

وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026