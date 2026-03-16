قال إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" التابع للقيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية، إن وجود حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" في البحر الأحمر يُعد "تهديداً لإيران".

وأوضح ذو الفقاري، في بيان نقلته رويترز، أن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تمثل تهديداً مباشراً لإيران، مشيراً إلى أن المراكز اللوجستية والخدمية التابعة للمجموعة الهجومية المرافقة للحاملة "تُعد أهدافاً لنا" في حال تطور المواجهة.

هجمات إسرائيلية على طهران

وفي سياق الهجمات المتبادلة، أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين أنه يشن موجة واسعة من الضربات على طهران، في اليوم السابع عشر من الحرب، وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان نشره عبر منصة تيليجرام، أن قواته نفذت سلسلة ضربات واسعة استهدفت ما وصفه بـ"البنية التحتية التابعة للنظام الإيراني" داخل طهران.