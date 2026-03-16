إعلان

إيران: حاملة الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر هدف لنا

كتب : محمد جعفر

11:21 ص 16/03/2026

إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" التابع للقيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية، إن وجود حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" في البحر الأحمر يُعد "تهديداً لإيران".

وأوضح ذو الفقاري، في بيان نقلته رويترز، أن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تمثل تهديداً مباشراً لإيران، مشيراً إلى أن المراكز اللوجستية والخدمية التابعة للمجموعة الهجومية المرافقة للحاملة "تُعد أهدافاً لنا" في حال تطور المواجهة.

هجمات إسرائيلية على طهران

وفي سياق الهجمات المتبادلة، أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين أنه يشن موجة واسعة من الضربات على طهران، في اليوم السابع عشر من الحرب، وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان نشره عبر منصة تيليجرام، أن قواته نفذت سلسلة ضربات واسعة استهدفت ما وصفه بـ"البنية التحتية التابعة للنظام الإيراني" داخل طهران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سلطان عمان يبادل الرئيس السيسي تحياته ويؤكد دعم التعاون مع مصر
شئون عربية و دولية

تطور خطير في هجمات اختراق الهواتف وسرقة الحسابات المصرفية.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

مسلسل "فرصة أخيرة" الحلقة 11.. محمود حميدة يقترب من حل لغز قتل "مريم"
دراما و تليفزيون

ما تأثير شرب القهوة بعد السحور على الجسم؟
سفرة رمضان

تحول إلى أنقاض.. هدم مبنى السكة الحديد التاريخي برمسيس
أخبار مصر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026