محافظة البحيرة تعلن إتاحة أنظمة مختلفة للاشتراكات بمشروع النقل الداخلي

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بدء تشغيل نظام الاشتراكات بأتوبيسات النقل الداخلي، بتخفيضات تصل إلى 40٪، دعمًا للمواطنين وتيسيرًا على الطلاب.

جاء القرار في إطار حرص المحافظة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير خدمات نقل آمنة وميسّرة بأسعار اقتصادية تناسب مختلف الفئات.

وأكدت المحافظ أن الأسعار الجديدة جرى اعتمادها بعد تطبيق نسب التخفيض، لتصبح على النحو التالي: الشريحة الأولى (شهرية) بقيمة 250 جنيهًا، والثانية (ربع سنوية) بقيمة 700 جنيه، والثالثة (نصف سنوية) بقيمة 1400 جنيه، والرابعة (سنوية) بقيمة 2245 جنيهًا.

وروعي عند احتساب قيمة الاشتراك أيام العطلات الرسمية، مع السماح باستخدام الاشتراك لأكثر من رحلة على مدار اليوم في مختلف الاتجاهات، بما يعزز مرونة التنقل وكفاءة الخدمة.

ودعت المحافظة الراغبين في الاشتراك إلى التوجه لإدارة المواقف بمجمع مواقف دمنهور لاستكمال الإجراءات وسداد قيمة الاشتراك المناسبة.