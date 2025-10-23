عميد تجارة كفر الشيخ يحمل طفلة طالبة أثناء محاضرة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

رفض الدكتور وليد عفيفي، عميد كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، خروج طالبة ماجستير من محاضرته بسبب بكاء طفلتها الرضيعة. وفي لفتة إنسانية، حمل الطفلة بنفسه بين ذراعيه واستكمل الشرح لتمكين والدتها من استكمال المحاضرة.

وبحسب رواية طلاب ماجستير لـ"مصراوي"، اضطرت زميلتهم لاصطحاب طفلتها الصغيرة إلى المحاضرة التي كان يلقيها العميد، وأثناء الشرح بدأت الطفلة في البكاء، مما دفع الطالبة لمحاولة الخروج.

وفاجأ الدكتور عفيفي الحضور برفضه خروج الطالبة، وتعامل مع الموقف ببساطة حيث أخذ منها الطفلة وحملها على أحد ذراعيه وواصل إلقاء المحاضرة بابتسامة، وهو ما وصفه الطلاب بأنه يجسد معاني الرحمة والإنسانية، خاصة وأنهم توقعوا رفضه استمرار زميلتهم في الحضور.