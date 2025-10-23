إعلان

بالصور- مركز طب أسرة دهب يحتفل باليوم العالمي لغسل الأيدي

كتب : رضا السيد

04:48 م 23/10/2025
نظم مركز طب أسرة دهب التابع لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم الخميس، فعالية توعوية مميزة بمناسبة اليوم العالمي لغسل الأيدي، من خلال قسم رضا المنتفعين بالمركز، تحت شعار "أيدينا نظيفة... صحتنا بخير".


واستهدفت الفعالية رفع وعي المواطنين، خاصة الأطفال ومرتادي المركز، بأهمية غسل الأيدي كإجراء بسيط وفعّال في الوقاية من العدوى والأمراض المعدية، وتعزيز مفهوم النظافة الشخصية كجزء أساسي من الحفاظ على الصحة العامة.


وتضمنت الفعالية عروضًا تطبيقية تفاعلية شارك فيها الأطفال والزائرون، جرى خلالها توضيح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين بالماء والصابون وفق المعايير الصحية العالمية، إضافة إلى تنفيذ فقرات توعوية شيقة تهدف لترسيخ السلوكيات الصحية اليومية.


كما جرى توزيع مطويات إرشادية وهدايا رمزية على الأطفال لتحفيزهم على تبني العادات السليمة، وتعزيز روح المشاركة والتفاعل الإيجابي مع الرسائل الصحية المقدمة.


وأكد فريق العمل بالمركز أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطة متكاملة لنشر الوعي الصحي داخل المجتمع المحلي، بما يسهم في بناء سلوكيات صحية مستدامة لدى جميع الفئات العمرية، تحقيقًا لأهداف الهيئة في تقديم خدمات رعاية صحية شاملة وقائية وعلاجية على حد سواء.

أسرة دهب اليوم العالمي غسل الأيدي جنوب سيناء

